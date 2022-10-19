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18:00, 19 октября 2022 года Орловские предприниматели занялись изготовлением полевых печек Печи пригодятся нашим бойцам в военно-полевых условиях.





Орловские предприниматели занялись производством полевых печек. За десять дней сделали 15 штук. Корпус - из водопроводной трубы, колосники - из арматуры. Мастера заверяют, что такая конструкция более надежная и дольше не прогорит. В полевых условиях такая печка - идеальный вариант для обогрева. Нагревается быстро и теплоотдача большая.





На складе "Водоканала" буржуек - десятки: самодельные и заводские, маленькие и большие. Хоть конкурс проводи - чья лучше. На призыв помочь мобилизованным откликнулись многие организации - чтобы тем, кто отстаивает интересы нашей страны, было тепло.





Помимо буржуек собрали спальники, куртки, солдатские вещмешки.





К сбору средств в пользу наших войск подключилась и епархия. Только от орловского Свято-Троицкого храма в зону СВО было отправлено три квадракоптера, купленных на пожертвования прихожан. Заказали еще два.



Груз сформирован, упакован и отправлен. И это не последняя "посылка" из Орла. Сбор помощи продолжается.





Татьяна Тимохина





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