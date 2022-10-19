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18:30, 19 октября 2022 года

В Орле подрастает новое поколение бадминтонистов-чемпионов

Свои знания им передают опытные наставники.


Лучший пример – личный пример. Так решили тренеры федерации бадминтона Орловской области Николай Баранов и Вероника Сорокина и отправились в Казань на Чемпионат России.

На корт выходили в парном разряде. С жеребьёвкой немного не повезло - начинать турнир со слабым соперником неудобно. А как тогда лучше? По мнению Вероники Сорокиной, начинать лучше с равных соперников - чтобы почувствовать темп, скорость, включиться сразу.
Наша смешанная пара заняла в итоге 9 место. Результатом орловцы удовлетворены. На планомерную подготовку не хватило времени. Причина - уважительная.
«Мы не успеваем - у нас тренерская работа в приоритете. Но мы играем на любительских турнирах, с детьми на тренировках. Потому что опыт свой передавать надо», - поясняет Вероника Сорокина.
Свои навыки юные орловские бадминтонисты смогут отточить на домашних площадках уже в ноябре. По традиции мы ждём сильнейших спортсменов на три всероссийских турнира.

Фото: Федерация бадминтона Орловской области


Анастасия Дорохова
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