Вузовское сообщество Орловщины продолжит сбор гуманитарной помощи участникам СВО и жителям освобожденных территорий

Сегодня состоялось заседание Совета ректоров высших учебных заведений Орловской области.

Сегодня на заседании Совета ректоров высших учебных заведений Орловской области обсудили вопросы, касающиеся оказания орловскими вузами гуманитарной помощи участникам СВО, а также гражданскому населению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей РФ.



Также разговор шел и о мерах поддержки студентов, участвующих в специальной военной операции, и о необходимости проведения воспитательной и профилактической работы с молодежью.



Также члены Совета ректоров высших учебных заведений Орловской области подвели итоги приемной кампании 2022 года и обсудили планы работы.