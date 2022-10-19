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20:58, 19 октября 2022 года Просьбы мобилизованных орловцев – на контроле губернатора Андрея Клычкова Глава региона в минувшую субботу посетил учебные части, где находятся орловцы, призванные в рамках частичной мобилизации.





Сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков еще раз рассказал о поездке во Владимирскую область, где в учебных частях находятся мобилизованные орловцы. Туда была доставлена 17-тонная посылка со всем необходимым для несения службы.

"В целом постарался по максимуму со всеми переговорить. Более 30 обращений записал, с сегодняшнего дня уже начали их отрабатывать", - подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил боевой настрой орловцев.

"Кто-то говорит, что пора им ставить задачи, которые необходимо реализовать", - рассказал Андрей Клычков.





Орловское Информбюро





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