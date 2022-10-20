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21:50, 19 октября 2022 года
Коротко о главном"Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".
- Указом президента на Орловщине введен уровень повышенной готовности.
- Сегодня орловские мобилизованные отправились на переподготовку в Смоленскую область.
- На орловских предприятиях производят полевые печи. Партия уже отправлена.
- Приемная компания 2022 года в вузах региона признана успешной! В Орле прошел Совет ректоров.
- Орловцы высадили 35 тысяч саженцев молодых деревьев.
Вести-Орёл