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21:50, 19 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Указом президента на Орловщине введен уровень повышенной готовности.

- Сегодня орловские мобилизованные отправились на переподготовку в Смоленскую область.

- На орловских предприятиях производят полевые печи. Партия уже отправлена.

- Приемная компания 2022 года в вузах региона признана успешной! В Орле прошел Совет ректоров.

- Орловцы высадили 35 тысяч саженцев молодых деревьев.

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