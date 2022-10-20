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22:01, 19 октября 2022 года "Желаем ребятам скорейшего возвращения, будем поддерживать связь и оказывать необходимую помощь", - Андрей Клычков Ещё одна большая группа призывников из Орловской области отправилась сегодня в учебный центр переподготовки.





Сегодня, наши земляки, как и ранее, отправлены в учебную воинскую часть для прохождения боевого слаживания, после чего они приступят к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции, написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях . "Как я и говорил, каждый призывник получил дополнительную экипировку в виде тактического рюкзака с полным комплектом одежды, спальных мешков, белья и прочими важными вещами".

Желаем ребятам скорейшего возвращения, будем поддерживать связь и оказывать необходимую помощь!



Фото и видео: Telegram-канал Андрея Клычкова





Орловское Информбюро





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