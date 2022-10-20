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9:35, 20 октября 2022 года Три сотни красноармейцев обрели последний покой на орловской земле Бойцы погибли в период с 11 по 13 февраля 1943 года в ходе освободительных боев за Покровский район.





В селе Топки Покровского района Орловской области торжественно перезахоронили останки 302 советских бойцов, погибших в в период с 11 по 13 февраля 1943 года в ходе освободительных боев за Покровский район, – сообщает региональный информационный портал.



Останки красноармейцев обнаружили в санитарном захоронении, на которое указали местные жители. В нем были захоронены бойцы 399-й стрелковой дивизии и минимум двое танкистов 30-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва. Они попали в огненный мешок, но не оставили поле боя.



Удалось установить имена двух солдат – Николай Александрович Торопов, (1914 года рождения), Николай Алексеевич Машков, (1920 года рождения).



Фото газеты "Сельская правда"





Орловское Информбюро





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