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8:57, 20 октября 2022 года

Автобусы МУП "ТТП" вернулись на улицы Орла

Порядка 20 муниципальных автобусов заправлены и обслуживают свои маршруты.


Порядка 20 автобусов "Трамвайно-троллейбусного предприятия" города Орла 20 октября вернулись на маршруты после простоя, связанного с трудностями в приобретении дизельного топлива. Речь идет о маршрутах № 1Т, № 3Т и № 4Т, № 15 и № 16.

О проблеме в городской администрации заявили 13 октября, почти неделю возникший пробел заполняли машины частных перевозчиков.

Как сообщил и.о. первого заместителя мэра города Орла Вадим Ничипоров, до конца этой недели либо в начале следующей МУП "ТТП" получит 100 миллионов рублей на разблокировку счетов (сейчас задолженность – 85 миллионов), уплату налогов, лизинговых платежей по автобусам, а также оплату процедур по выпуску на орловские дороги 28 новых ЛИАЗов, – сообщили в мэрии Орла.


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