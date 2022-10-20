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8:57, 20 октября 2022 года Автобусы МУП "ТТП" вернулись на улицы Орла Порядка 20 муниципальных автобусов заправлены и обслуживают свои маршруты.





Порядка 20 автобусов "Трамвайно-троллейбусного предприятия" города Орла 20 октября вернулись на маршруты после простоя, связанного с трудностями в приобретении дизельного топлива. Речь идет о маршрутах № 1Т, № 3Т и № 4Т, № 15 и № 16.



О проблеме в городской администрации заявили 13 октября, почти неделю возникший пробел заполняли машины частных перевозчиков.



Как сообщил и.о. первого заместителя мэра города Орла Вадим Ничипоров, до конца этой недели либо в начале следующей МУП "ТТП" получит 100 миллионов рублей на разблокировку счетов (сейчас задолженность – 85 миллионов), уплату налогов, лизинговых платежей по автобусам, а также оплату процедур по выпуску на орловские дороги 28 новых ЛИАЗов, – сообщили в мэрии Орла.





Орловское Информбюро





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