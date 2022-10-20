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9:45, 20 октября 2022 года Оформление новых ЛиАЗов в Орле планируют завершить к середине ноября Областная столица получит 28 автобусов большой вместимости.





В Орле ожидают скорого прибытия 28 новых вместительных автобусов марки ЛиАЗ. К середине ноября планируется оформить все необходимые документы и пройти нужные процедуры: ТО, получение госномеров, ОСАГО, пассажирских страховок и так далее.



Автобусы будут обслуживать маршруты № 16 и № 48. "Также многие жители просят о больших автобусах на маршруте № 9. За счет выпуска ЛиАЗов транспортная напряженность в отдельных районах снимется", – цитирует и.о. первого заместителя мэра г. Орла Вадима Ничипорова городская администрация.





Орловское Информбюро





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