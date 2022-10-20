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10:15, 20 октября 2022 года Новая помощь от орловских верующих отправилась в зону специальной военной операции Гуманитарную посылку собрали прихожане храмов Орловской епархии.





Накануне вечером Орловская епархия отправила новый гуманитарный груз российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции. В посылке – продукты, питьевая вода, одежда, обувь, медицинские препараты, средства гигиены, предметы быта и так далее.



Посылку военным вручит преподаватель Орловского реставрационно-строительного техникума Евгений Кружков. Учащиеся этого учебного заведения помогали в сортировке и погрузке гуманитарной помощи, – сообщили в Орловской епархии.





Фото: Евгений Мартынов





Орловское Информбюро





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