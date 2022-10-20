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10:45, 20 октября 2022 года Стали известны адреса офисов обслуживания Социального фонда России в Орловской области Новую службу образуют из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.





С 1 января 2023 года в Орловской области все государственные услуги в области соцобеспечения, ранее выполняемые ПФР и ФСС, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания Социального фонда России.



Адреса офисов:



- в г. Орле и Орловском районе - г. Орел, ул. Комсомольская, 108 и ул. С. Разина, 3;



- в Верховском районе - пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, 8;



- в Залегощенском районе - пгт. Залегощь, ул. 7 Ноября, 19;



- в Краснозоренском районе - п. Красная заря, ул. Ленина, 1;



- в Новодеревеньковском районе - пгт. Хомутово, ул. Ленина, 7;



- в Кромском районе - с.п.Стрелецкое, д. Черкасская, 34Б;



- в Дмитровском районе - г. Дмитровск, ул. Советская, 65;



- в Троснянском районе - с. Тросна, ул. Советская, 13;



- в Мценском районе - г. Мценск, ул. Тургенева, 96А;



- в Болховском районе - г. Болхов, ул. Ленина, 4А;



- в Корсаковском районе - с. Корсаково, ул. Пролетарская, 16;



- в Новосильском районе - г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 43;



- в Ливенском районе - г. Ливны, ул. Дзержинского, 79;



- в Должанском районе - пгт. Долгое, ул. Ленина, 14;



- в Колпнянском районе - пгт. Колпна, ул. Торговая, 2;



- в Свердловском районе - п. Морозовский, ул. 8 Марта, 2;



- в Малоархангельском районе - г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, 67;



- в Покровском районе - п. Покровское ,ул. Ленина, 7;



- в Глазуновском районе - пгт. Глазуновка, ул. Ленина, 124;



- в Урицком районе - пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 129;



- в Знаменском районе - с. Знаменское, ул. Ленина, 46;



- в Сосковском районе - с. Сосково, ул. Кооперативная, 3;



- в Хотынецком районе - пгт. Хотынец, ул. С. Поматилова, 33;



- в Шаблыкинском районе - пгт. Шаблыкино, пер. Пионерский, 1.





Орловское Информбюро





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