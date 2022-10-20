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11:30, 20 октября 2022 года Орловцы воспели оду человеку труда В Орле подвели итоги конкурса творческих работ "Человек славен трудом". Молодые люди подготовили рассказы, посвященные трудовым людям.





Федерация профсоюзов Орловской области подвела итоги первого конкурса "Человек славен трудом". В нем приняли участие ученики старших классов школ региона, а также учащиеся колледжей и техникумов. В своих статьях, презентациях и видеороликах они рассказывали о людях труда в своей семье, своих учебных заведениях.



Дипломами и памятными подарками были отмечены все 37 участников. 20 лучших работ отметили дипломами департамента образования.





Анастасия Дорохова





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