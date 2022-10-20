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12:45, 20 октября 2022 года В этом году на Орловщине отремонтируют еще пять ФАПов Капремонт фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта "Здравоохранение" должен завершиться в конце ноября – начале декабря.





В 2022 году на Орловщине в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будут капитально отремонтированы 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Три ФАПа уже отремонтированы, еще на трех объектах продолжаются работы. Контракты заключены на ремонт семи объектов. Документы на ремонт последнего находятся в стадии подписания.



Работы должны завершиться в конце ноября – начале декабря.





Орловское Информбюро





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