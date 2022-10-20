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12:20, 20 октября 2022 года Орловчанка попыталась смягчить сыну приговор и лишилась свыше миллиона рублей Деньги у женщины выманил мошенник, якобы имеющий возможность повлиять на вердикт.





Житель Орла приговорен к пяти годам колонии общего режима за мошенничество, совершенное в отношении женщины, – сообщили в областной прокуратуре. Мужчина попытался оспорить приговор, но безуспешно.



Из материалов дела следует, что осужденный узнал о возбуждении уголовного дела о наркопреступлении в отношении родственника своего знакомого. За 220 тысяч рублей он пообещал помочь смягчить приговор, фактически не имея возможности этого сделать. Получив 200 тысяч, мужчина сообщил, что для нужного результата нужны дополнительные деньги. Всего от матери подозреваемого мужчина получил 1 миллион 110 тысяч рублей.





Орловское Информбюро





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