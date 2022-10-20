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11:40, 20 октября 2022 года

Город Орел получил 200 миллионов рублей на сбалансированность бюджета

Половина выделенной суммы уйдет на нужды городского "Трамвайно-троллейбусного предприятия". Остальные средства будут распределены на разблокировку счетов учреждений образования, на исполнение исковых предписаний надзорных органов.


По решению губернатора Орловской области Андрея Клычкова город Орел получил дотацию в размере 200 миллионов рублей на сбалансированность бюджета. Об этом сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин.

Половина выделенной суммы уйдет на нужды городского "Трамвайно-троллейбусного предприятия". Это предложение поддержано депутатами. Деньги позволят предприятию избежать банкротства, а также погасить долги перед ООО "Орловский энергосбыт", лизинговой компанией, а также задолженность по ГСМ, – сообщает пресс-служба Городского совета.
"Подчеркну: наша цель – увеличение доли ТТП на рынке и порядок на предприятии", – заявил градоначальник.
Остальные средства будут перераспределены на разблокировку счетов учреждений образования, на исполнение исковых предписаний надзорных органов.

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