Город Орел получил 200 миллионов рублей на сбалансированность бюджета

Половина выделенной суммы уйдет на нужды городского "Трамвайно-троллейбусного предприятия". Остальные средства будут распределены на разблокировку счетов учреждений образования, на исполнение исковых предписаний надзорных органов.