Главная » Новости



11:56, 20 октября 2022 года В Орле мобилизован зампред горсовета Владимир Строев Он будет служить в должности заместителя командира полка по связи.





В ходе сегодняшнего внеочередного заседания Городского совета города Орла заместитель председателя представительного органа Владимир Строев сообщил депутатам, что был призван в рамках частичной мобилизации.

"Вчера получил повестку, завтра убываю в воинскую часть для прохождения службы. Все задачи будут выполнены. Вам терпения. Держите тыл!", – заявил Владимир Строев. Зампред горсовета будет служить в должности заместителя командира полка по связи, – сообщает пресс-служба городского совета.



Фото: страница Владимира Строева в социальной сети "ВКонтакте"









Орловское Информбюро





Новости СМИ2