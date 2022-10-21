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8:30, 21 октября 2022 года Орловские поисковики ищут родственников павшего красноармейца с Алтая Останки Зайцева Григория Тихоновича нашли в районе деревни Задушное в ходе осеннего этапа "Вахты Памяти 2022".





В ходе осеннего этапа "Вахты Памяти 2022" в районе деревни Задушное Новосильского района Орловской области были обнаружены останки красноармейца Зайцева Григория Тихоновича. Личность героя установили по данным с солдатского медальона. Теперь поисковики ищут родственников бойца.



Известны следующие данные:

Зайцев Григорий Тихонович, 1906 года рождения, место рождения: Алтайский край, Ново-Алексеевский район, деревня Устьянка. Призван Шафриканским райвоенкоматом Узбекской ССР, Бухарская область, Шафриканский район 22.08.1941;

Красноармеец, место службы: 546 б-н аэродромного обслуживания;

жена Зайцева Елена Петровна; проживал: УЗССР ст. Красногвардейская, ул. Октябрьская,29; связь с родственниками прекратилась с августа 1941 года; предположительно пропал без вести в декабре 1941 года. Сын Зайцев Яков 16.08.1931 года рождения. Если вы располагаете данными семьи Зайцева Г. Т., просьба сообщить по номеру телефону дежурной части УФССП России по Орловской области: 8 (4862) 72-63-79 или руководителю поискового объединения "Отечество" Александру Чепурнову: 8-910-207-05-25.





Орловское Информбюро





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