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13:30, 20 октября 2022 года Семьи орловских военных не остались без бытовой поддержки В непростое время снова помогают активисты.





В рамках акции "Мы вместе" активисты Народного фронта, представители штаба "Мы вместе" и волонтеры продолжают оказывать помощь семьям военнослужащих. Прямо сейчас они находятся в гостях у мамы троих детей Анастасии. Ее супруг принимает участие в СВО. Женщине привезли продукты питания из "корзины добра" и книги для ребят. Также волонтеры помогли по хозяйству – помыли окна и погуляли с детьми.





Орловское Информбюро





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