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12:53, 20 октября 2022 года

Учиться новому – с интересом

Участие в нацпроекте "Образование" позволило Болховской школе-интернату открыть новые профессиональные горизонты для учащихся.


Первый раз участие в национальном проекте "Образование" Болховская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями приняла еще в 2019 году. Тогда федеральные средства были потрачены на закупку швейного и столярного оборудования, и ребята смогли учиться и получать рабочие профессии, обладая арсеналом самых современных инструментов.

Своими руками ребята оборудовали на пришкольной территории зоны отдыха, используя те навыки, которые они получили на занятиях.

Кроме своих учеников, с этого года школа пригласила на обучение ребят с ограниченными возможностями из Болховского детского дома. А в программу добавились еще две специальности - овощеводов и компьютерных специалистов. И, как говорит директор школы, впереди продолжение работы по нацпроекту. В планах - оборудовать спортивный зал. Его не обновляли 15 лет. Но уже в январе начнется реконструкция.
Школе выделено 2 миллиона 700 тысяч из федерального бюджета для ремонта и закупки оборудования.

Проектно-сметная документация уже готова: планируется обновить пол, вставить новые окна, сделать санузлы, душевые и закупить современные тренажеры. Ориентацию на спорт выбрали сами ребята, они - традиционные участники и победители городских и областных соревнований по легкой атлетике и мини-футболу. Их наградами очень гордятся педагоги. И в следующем году у школьников будет еще больше возможностей проявить себя, в том числе и благодаря, нацпроекту "Образование".


Эва Стасюлевич
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