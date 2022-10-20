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12:56, 20 октября 2022 года 21 октября стартует фестиваль "Созвездие Орла" Фестиваль пройдет в 12-й раз. "Созвездие Орла" не просто конкурс для одаренных людей разного возраста, но и творческая мастерская. Подробнее о мероприятии рассказала продюсер и идейный вдохновитель фестиваля Светлана Гавдис.











Татьяна Тимохина





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