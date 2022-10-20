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13:05, 20 октября 2022 года Дорожную инфраструктуру Зареченского микрорайона пообещали улучшить В следующем году начнется строительство новой дороги. Это будет дополнительный выезд из микрорайона, которого уже несколько лет ждут жители. Документы на дорогу уже в экспертизе. Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин съёмочной группе ГТРК "Орел".





Новая транспортная схема в Зареченском микрорайоне работает уже больше месяца. Но её инфраструктура, которая на момент запуска и так хромала, от идеала ещё далека. Единственное обновление - появились новые дорожные знаки, благодаря которым теперь действительно понятно, что остановка находится именно здесь. Однако павильонов на остановках так и не появилось, да и строительный мусор пока не убрали.



И это не самые важные проблемы. Новые маршруты выявили особо опасные участки дорог в микрорайоне. Опасные - для пешеходов, и в первую очередь для детей.



"Вечером там не видно вообще ничего. Пешеходные переходы не освещённые, людей не видно, а ещё дождь пойдёт - это вообще!", - возмущенно поясняет водитель автобуса Александр Лавров.

Проезд по этой дороге заменяет маршруткам разворотное кольцо. А вот жителям домов вблизи новых конечных остановок отсутствие пешеходных переходов заменить нечем. Как и отсутствие павильонов. И в дождь, и в снег люди вынуждены стоять под открытым небом.



Власти обо всех проблемах знают. Все вопросы - в работе. Нужно лишь подождать, пару месяцев с небольшим - до нового года.

"Осталось завершить разворотное кольцо для общественного транспорта, закупить новые остановочные павильоны. С учётом пожелания жителей нам необходимо ещё сделать пешеходные переходы. Сроки - конец года", - заверил мэр Юрий Парахин.

А в следующем году, по словам градональника, в Зареченском микрорайоне начнётся строительство новой дороги.

"Уже на завершающей стадии в экспертизе новая дорога, выезд на улицу Царёв Брод по новой улице Витольда Почернина. Мы планируем на следующий год строительство данной улицы. По пожеланиям жителей, как мы обещали - сделать новый выезд", - уточнил Парахин. С просьбой о строительстве нового выезда жители обращались к губернатору - на личной встрече в микрорайоне. Андрей Клычков пообещал выделить на это деньги из Дорожного фонда.



Ранее администрация Орла задержку появления освещения в Зареченском, новых пешеходных переходов, разворотного кольца для маршруток объясняла отсутствием финансирования.





Антон Киселёв





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