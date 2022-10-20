Дорожную инфраструктуру Зареченского микрорайона пообещали улучшить

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13:05, 20 октября 2022 года
Дорожную инфраструктуру Зареченского микрорайона пообещали улучшитьВ следующем году начнется строительство новой дороги. Это будет дополнительный выезд из микрорайона, которого уже несколько лет ждут жители. Документы на дорогу уже в экспертизе. Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин съёмочной группе ГТРК "Орел".
Новая транспортная схема в Зареченском микрорайоне работает уже больше месяца. Но её инфраструктура, которая на момент запуска и так хромала, от идеала ещё далека. Единственное обновление - появились новые дорожные знаки, благодаря которым теперь действительно понятно, что остановка находится именно здесь. Однако павильонов на остановках так и не появилось, да и строительный мусор пока не убрали.
И это не самые важные проблемы. Новые маршруты выявили особо опасные участки дорог в микрорайоне. Опасные - для пешеходов, и в первую очередь для детей.
"Вечером там не видно вообще ничего. Пешеходные переходы не освещённые, людей не видно, а ещё дождь пойдёт - это вообще!", - возмущенно поясняет водитель автобуса Александр Лавров.
Проезд по этой дороге заменяет маршруткам разворотное кольцо. А вот жителям домов вблизи новых конечных остановок отсутствие пешеходных переходов заменить нечем. Как и отсутствие павильонов. И в дождь, и в снег люди вынуждены стоять под открытым небом.
Власти обо всех проблемах знают. Все вопросы - в работе. Нужно лишь подождать, пару месяцев с небольшим - до нового года.
"Осталось завершить разворотное кольцо для общественного транспорта, закупить новые остановочные павильоны. С учётом пожелания жителей нам необходимо ещё сделать пешеходные переходы. Сроки - конец года", - заверил мэр Юрий Парахин.
А в следующем году, по словам градональника, в Зареченском микрорайоне начнётся строительство новой дороги.
С просьбой о строительстве нового выезда жители обращались к губернатору - на личной встрече в микрорайоне. Андрей Клычков пообещал выделить на это деньги из Дорожного фонда.
"Уже на завершающей стадии в экспертизе новая дорога, выезд на улицу Царёв Брод по новой улице Витольда Почернина. Мы планируем на следующий год строительство данной улицы. По пожеланиям жителей, как мы обещали - сделать новый выезд", - уточнил Парахин.
Ранее администрация Орла задержку появления освещения в Зареченском, новых пешеходных переходов, разворотного кольца для маршруток объясняла отсутствием финансирования.
Антон Киселёв