четверг 20.10.2022 14:31:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:05, 20 октября 2022 года

Дорожную инфраструктуру Зареченского микрорайона пообещали улучшить

В следующем году начнется строительство новой дороги. Это будет дополнительный выезд из микрорайона, которого уже несколько лет ждут жители. Документы на дорогу уже в экспертизе. Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин съёмочной группе ГТРК "Орел".


Новая транспортная схема в Зареченском микрорайоне работает уже больше месяца. Но её инфраструктура, которая на момент запуска и так хромала, от идеала ещё далека. Единственное обновление - появились новые дорожные знаки, благодаря которым теперь действительно понятно, что остановка находится именно здесь. Однако павильонов на остановках так и не появилось, да и строительный мусор пока не убрали.

И это не самые важные проблемы. Новые маршруты выявили особо опасные участки дорог в микрорайоне. Опасные - для пешеходов, и в первую очередь для детей.

"Вечером там не видно вообще ничего. Пешеходные переходы не освещённые, людей не видно, а ещё дождь пойдёт - это вообще!", - возмущенно поясняет водитель автобуса Александр Лавров.

Проезд по этой дороге заменяет маршруткам разворотное кольцо. А вот жителям домов вблизи новых конечных остановок отсутствие пешеходных переходов заменить нечем. Как и отсутствие павильонов. И в дождь, и в снег люди вынуждены стоять под открытым небом.

Власти обо всех проблемах знают. Все вопросы - в работе. Нужно лишь подождать, пару месяцев с небольшим - до нового года.

"Осталось завершить разворотное кольцо для общественного транспорта, закупить новые остановочные павильоны. С учётом пожелания жителей нам необходимо ещё сделать пешеходные переходы. Сроки - конец года", - заверил мэр Юрий Парахин.

А в следующем году, по словам градональника, в Зареченском микрорайоне начнётся строительство новой дороги.

"Уже на завершающей стадии в экспертизе новая дорога, выезд на улицу Царёв Брод по новой улице Витольда Почернина. Мы планируем на следующий год строительство данной улицы. По пожеланиям жителей, как мы обещали - сделать новый выезд", - уточнил Парахин.
С просьбой о строительстве нового выезда жители обращались к губернатору - на личной встрече в микрорайоне. Андрей Клычков пообещал выделить на это деньги из Дорожного фонда.

Ранее администрация Орла задержку появления освещения в Зареченском, новых пешеходных переходов, разворотного кольца для маршруток объясняла отсутствием финансирования.


Антон Киселёв
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.