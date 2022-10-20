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14:01, 20 октября 2022 года

Телепроект Александра Короткевича "Контакт" изменил эфирное время

Ведущий проекта Александр Короткевич и его гости будут встречаться по четвергам в 17:30.


Программа "Контакт" на "России-24" теперь будет выходить в прямой эфир в 17:30. Ведущий проекта Александр Короткевич и его гости будут встречаться два раза в месяц, по четвергам. И первый эфир по новому времени - уже сегодня.

Гостем в студии станет митрополит Орловский и Болховский Тихон. Речь пойдёт о вере русского народа и о том, как она помогала проходить испытания в разные периоды истории.

Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 76-32-27.


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