Главная » Новости



14:40, 20 октября 2022 года В Орле совершено нападение на водителя, работающего на маркетплейс Мужчину избили и отобрали у него коробку с заказами.





В Орле задержали подозреваемых в нападении на водителя-экспедитора, доставлявшего заказы в пункт выдачи интернет-магазина. Ими оказались парни 1994 и 1995 годов рождения. На мужчину во время выгрузки товара напали двое неизвестных, избили до потери сознания и скрылись.



Преступление раскрыли по горячим следам – один из подозреваемых уже находился в полицейском участке, куда его доставили после потасовки в кафе. Второй подозреваемый успел скрыться, но и его вскоре нашли вместе с отобранной у водителя коробкой.



По статье о разбое парням грозит до 10 лет тюрьмы.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2