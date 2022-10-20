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15:00, 20 октября 2022 года

Орловскому добробату отправили очередную вещевую подмогу

Гуманитарный груз составил пять тонн. Уже завтра посылка прибудет на Донбасс.


По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова партия гуманитарного груза общим объемом порядка пяти тонн отправлена орловским добровольцам на Донбасс. Уже 21 октября она будет передана батальону. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

В общей посылке – квадрокоптер, тепловизоры, рации, генераторы, бензопилы, топоры, наборы инструментов, походные печи, тактические ботинки, сапоги, тепловые пушки, комплекты одежды, раскладушки тактические, маскировочные сети, термобелье, медикаменты, продукты питания и сигареты, а также множество других важных вещей.

Видео: Сергей Лежнев




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