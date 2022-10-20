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15:11, 20 октября 2022 года Орловский железнодорожный техникум отмечает вековой юбилей В эти минуты в драмтеатре Орла проходит праздничный концерт, посвященный круглой дате.





18 октября Орловский железнодорожный техникум отметил вековой юбилей. Сегодня он – орловский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Сегодня здесь обучаются около 600 студентов по четырем специальностям.



В эти минуты в драматическом театре Орла проходит праздничный концерт, посвященный круглой дате, а накануне за особые заслуги коллектив учебного учреждения удостоился благодарностей и почетных грамот мэрии. Награды получили преподаватель Марина Борисова, секретарь учебной части Лидия Жилкина, преподаватель Алина Лупандина, заведующая общежитием Марина Ставцева, преподаватель Анна Толмачева.



Студенты в качестве подарка преподнесли игру в КВН, куда также привлекли команды из соседних регионов.



День рождения редко обходится без подарков. Их получило и учебное заведение. Здесь открылись новые учебные лаборатории: имитационный тренажерный комплекс "Приемосдатчик груза и багажа", а также лабораторный комплекс для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики".











Орловское Информбюро





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