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15:11, 20 октября 2022 года

Орловский железнодорожный техникум отмечает вековой юбилей

В эти минуты в драмтеатре Орла проходит праздничный концерт, посвященный круглой дате.


18 октября Орловский железнодорожный техникум отметил вековой юбилей. Сегодня он – орловский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Сегодня здесь обучаются около 600 студентов по четырем специальностям.

В эти минуты в драматическом театре Орла проходит праздничный концерт, посвященный круглой дате, а накануне за особые заслуги коллектив учебного учреждения удостоился благодарностей и почетных грамот мэрии. Награды получили преподаватель Марина Борисова, секретарь учебной части Лидия Жилкина, преподаватель Алина Лупандина, заведующая общежитием Марина Ставцева, преподаватель Анна Толмачева.

Студенты в качестве подарка преподнесли игру в КВН, куда также привлекли команды из соседних регионов.

День рождения редко обходится без подарков. Их получило и учебное заведение. Здесь открылись новые учебные лаборатории: имитационный тренажерный комплекс "Приемосдатчик груза и багажа", а также лабораторный комплекс для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики".





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