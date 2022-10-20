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15:35, 20 октября 2022 года Орловец обвиняется в обмане семерых женщин на сумму свыше двух миллионов рублей Злоумышленник сыграл на страхе людей за их близких.





Заводской районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Должанского района, обвиняемого в мошенничестве. Следствие считает, что мужчина выманил свыше двух миллионов рублей у семерых пенсионерок, использовав их страх за близких.



Орловец звонил потерпевшим и говорил, что их близкие инициировали ДТП и нужно возместить причиненный ими ущерб, – сообщили в прокуратуре.



Мужчине грозит до 10 лет заключения.





Орловское Информбюро





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