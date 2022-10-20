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15:40, 20 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Они – служат. Мы – помогаем. Сегодня Орловщина отправила еще один гуманитарный груз.



- В Орле мобилизован зампред горсовета Владимир Строев. Он будет служить в должности заместителя командира полка по связи.



- Дорожную инфраструктуру Зареченского микрорайона пообещали улучшить. В следующем году начнётся строительство новой дороги.



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