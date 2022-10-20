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16:50, 20 октября 2022 года В орловской больнице нашли некачественный творог Явно не полезный продукт выявили в результате проверки Россельхознадзора.





В сентябре мониторинг областного управления Роспотребнадзора выявил нарушение в одной из орловских больниц. Рядовой отбор проб девятипроцентного творога от орловского производителя показал, что продукт некачественный. Лабораторная проверка установила наличие в твороге недопустимой для него микробной трансглутаминазы, а также низкое содержание белка – 11,42% против нормативных 16%.



Управлением Россельхознадзора по данному факту прекращено действие декларации о соответствии продукции, производителю выдано требование о выпуске доброкачественной продукции. Данные о нарушении направлена в прокуратуру. Дополнительно написаны информационные письма в адреса владельца и поставщика продукции, – сообщили в Россельхознадзоре.





Орловское Информбюро





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