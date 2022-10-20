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17:47, 20 октября 2022 года Сегодня из Орла на обучение в воинские части отправилась еще одна группа мобилизованных Провожал призывников губернатор Андрей Клычков.





Россияне, призванные для участия в специальной военной операции на Украине, считаются контрактниками по факту мобилизации. Соответствующее решение принято президентом.

Сегодня глава региона Андрей Клычков рассказал об этом мобилизованным орловцам перед отправкой в учебный центр при военной части. Обучение будет проходить в течение 3-4 недель, в зависимости от специальности.

Также губернатор озвучил сумму выплаты.

"Президент вчера подписал перечень поручений. До 1 ноября оно будет реализовано. Денежное содержание - минимальное, в том числе на период размещения в воинской части, в учебном центре при воинской части, будет составлять не менее 195 000 рублей", - сообщил Андрей Клычков.





Орловское Информбюро





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