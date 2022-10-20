В Орловской области действует горячая линия для семей мобилизованных

Нам самые актуальные вопросы ответят и в администрациях районов.

Семьи мобилизованных могут получить консультацию по телефонам горячей линии. Специалисты оказывают всестороннюю помощь, а при необходимости лично сопровождают заявителя в различные организации.



Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Позвонить можно по телефонам:

Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57 ;

; Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39 ;

; Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11 ;

; Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52 ;

; Орловский муниципальный округ – 8 930 775 04 75 .

. Прямая линия Департамента социальной защиты - 8 930 063 34 45, добавочный номер - 3.



На горячую линию поступило уже более 110 звонков.