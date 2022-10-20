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18:10, 20 октября 2022 года

В Орловской области действует горячая линия для семей мобилизованных

Нам самые актуальные вопросы ответят и в администрациях районов.


Семьи мобилизованных могут получить консультацию по телефонам горячей линии. Специалисты оказывают всестороннюю помощь, а при необходимости лично сопровождают заявителя в различные организации.

Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
 
Позвонить можно по телефонам:
  • Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;
  • Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;
  • Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;
  • Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;
  • Орловский муниципальный округ – 8 930 775 04 75.
  • Прямая линия Департамента социальной защиты - 8 930 063 34 45, добавочный номер - 3.

На горячую линию поступило уже более 110 звонков.



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