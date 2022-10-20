В Орловской области действует горячая линия для семей мобилизованных

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18:10, 20 октября 2022 года
В Орловской области действует горячая линия для семей мобилизованныхНам самые актуальные вопросы ответят и в администрациях районов.
Семьи мобилизованных могут получить консультацию по телефонам горячей линии. Специалисты оказывают всестороннюю помощь, а при необходимости лично сопровождают заявителя в различные организации.
Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Позвонить можно по телефонам:
- Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;
- Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;
- Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;
- Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;
- Орловский муниципальный округ – 8 930 775 04 75.
- Прямая линия Департамента социальной защиты - 8 930 063 34 45, добавочный номер - 3.
На горячую линию поступило уже более 110 звонков.
Орловское Информбюро