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18:18, 20 октября 2022 года
В ОНФ запустили региональный "орловский" QR-код для помощи нашим бойцамОбщероссийский народный фронт продолжает работу по проекту "Народный фронт. Все для победы".
Как рассказали в ОНФ, главная цель проекта "Народный фронт. Все для победы" - сбор помощи бойцам на передовой.
Теперь для каждого региона страны есть свой QR-код с реквизитами для перевода средств помощи. Это позволит собрать необходимую помощь нашим орловским бойцам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции.
Анна Боева