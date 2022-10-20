Орловские автовладельцы готовятся "переобуваться"

Корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов пообщался со специалистами и выяснил все нюансы вопроса.

Автовладельцы готовятся менять колеса. Ориентируются по среднесуточной температуре. При показаниях ниже плюс семи градусов пора менять летние шины на зимние.



Специалисты рекомендуют проверить резину перед тем, как записываться в шиномонтаж. Один порез, например, может привести к аварии.



Порезы, сколы, пробои можно устранить, но использование таких колес не безопасно.



Что касается универсальных шин, то специалисты нашего региона такие не рекомендуют. Зимой без шипов на крупном протекторе лучше не выезжать.



Однако водителей сейчас больше волнуют цены. Комплект хорошей резины сейчас в среднем стоит от 13 тысяч. Выросли цены на комплектующие и детали, ведь подготовка к зимнему сезону это не только шины, но и подшипники, подвеска, расходники.

"В прошлом году стандартное техническое обслуживание могло уложиться в две-три тысячи рублей. Сейчас идет удорожание процентов на 30-40 от прошлогоднего ценника", - отмечает руководитель автосервиса Павел Железкин.



Что касается техосмотра то теперь физическому лицу проходить его необходимо только при регистрации автомобиля, дальше каждый год вы будете проходить добровольно. Да и список требований к техосмотру сократили: от 85 пунктов оставили 55.



Но что точно осталось без изменений, так это колеса - к ним всегда пристальное внимание.



Кстати, проверить высоту протектора можно двухрублёвой монеткой, поставленной на ребро. Помещаем её в канавку между рисунками протектора. Если монета утоплена в резину до слова «рубля» и буквы видно, то глубина протектора составляет 4 мм. Эксплуатация запрещена при глубине 1,5 мм и меньше. Кстати, с этого года штрафуют теперь за любые шины не по сезону.