Теперь каждый орловец сможет воплотить свои идеи в жизнь в Центре креативных индустрий

Инновационную площадку торжественно открыли в Орловском институте культуры. Центр призван помочь всем, кто мечтает осуществить свои творческие идеи, освоить новые творческие профессии. На его базе будут работать детские студии.

Демонстрацией возможностей светового и звукового оборудования начался праздник, которого все в институте ждали полгода. В рамках Федерального проекта "Придумано в России" в Орле создан Центр креативных индустрий.



"Это место, где огромное количество творческих людей разного возраста смогут реализовать свои творческие идеи. У нас есть материально-техническая база, профессиональный состав звукорежиссеров, световиков, аранжировщиков, и мы можем все это дать людям, которые могут реализовать себя в звукозаписи, хореографии, в фотомастерстве", - рассказал ректор ОГИК Владимир Матвеев.



Торжественное открытие знаменует собой начало работы арт-пространства, и всех творческих лабораторий. Студия фото-видео контента, например, ориентирована на съемку клипов, рекламы, обучающих фильмов, и теперь все условия, для того чтобы создавать современный медиа-продукт в нашем городе, находятся здесь.



Еще одна лаборатория центра – аудио, где можно записывать песни, подкасты, аудиокниги, создавать ди-джей сеты и музыкальные подарки. И коренным образом поменялось само помещение, бывший зал студенческого театра превратился в арт-пространство.



Любой человек может прийти сюда и попробовать себя в роли телеведущего, ди-джея, фотографа, танцора, артиста. И осуществить свой проект не в одиночку, а с помощью профессионалов. Кстати, бесплатно.

