"Если понадобились старшие офицеры, значит нужно пойти и помочь Родине" – Владимир Строев

Зампред Орловского горсовета получил повестку и идет служить.

Ряды защитников Родины пополняют и депутаты. Завтра заместитель председателя Орловского городского Совета отправится в воинскую часть. Владимир Строев призван в рамках частичной мобилизации.

"Я профессиональный военный, практически шесть лет после военного училища служил в армии. Выбор я сделал, придя на призывной пункт", - говорит Владимир Строев.

В 1992 он окончил Орловское высшее военное командное училище связи. Служить, предварительно, будет по профилю в должности заместителя командира полка по связи.



"Я посмотрел штатное расписание полка, там все несложно, любой специалист связи должен разобраться. Но если понадобились старшие офицеры, значит нужно пойти и помочь Родине", - уверен Строев.



Михаил Вдовин, Владимир Негин, Леонид Музалевский поддержали коллегу. Не остались в стороне и друзья, с которыми Строев прошел, а точнее проплыл немало, а именно – дайверы.



"С Володей погружаемся с 2004 года, не одни моря и океаны покорили. Такой мужской поступок, поступок настоящего офицера", - отметил руководитель Орловского клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов.



Времени на сборы – немного. Прибыть в военкомат майор Строев должен завтра, в 8:30.