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19:55, 20 октября 2022 года

"Если понадобились старшие офицеры, значит нужно пойти и помочь Родине" – Владимир Строев

Зампред Орловского горсовета получил повестку и идет служить.


Ряды защитников Родины пополняют и депутаты. Завтра заместитель председателя Орловского городского Совета отправится в воинскую часть. Владимир Строев призван в рамках частичной мобилизации. 
 
"Я профессиональный военный, практически шесть лет после военного училища служил в армии. Выбор я сделал, придя на призывной пункт", - говорит Владимир Строев.
В 1992 он окончил Орловское высшее военное командное училище связи. Служить, предварительно, будет по профилю в должности заместителя командира полка по связи. 
 
"Я посмотрел штатное расписание полка, там все несложно, любой специалист связи должен разобраться. Но если понадобились старшие офицеры, значит нужно пойти и помочь Родине", - уверен Строев.

Михаил Вдовин, Владимир Негин, Леонид Музалевский поддержали коллегу. Не остались в стороне и друзья, с которыми Строев прошел, а точнее проплыл немало, а именно – дайверы. 
 
"С Володей погружаемся с 2004 года, не одни моря и океаны покорили. Такой мужской поступок, поступок настоящего офицера", - отметил руководитель Орловского клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов.

Времени на сборы – немного. Прибыть в военкомат майор Строев должен завтра, в 8:30.



Юлия Опанасюк
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