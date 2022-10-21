Коротко о главном

"Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".

- Мобилизованные орловцы считаются контрактниками. Решение принято президентом. Сегодня об этом во время отправки орловцев на переподготовку сообщил глава региона.





- Из депутата - в заместители командира полка по связи. Владимир Строев уже завтра отправится отстаивать интересы Родины.





- Теперь каждый орловец сможет воплотить свои идеи в жизнь в Центре креативных индустрий. Инновационную площадку торжественно открыли в Орловском институте культуры.

