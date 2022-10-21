пятница 21.10.2022 00:52:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:05, 20 октября 2022 года

Актер Орловского академического театра – в числе мобилизованных

О том, что артист театра Сергей Гнедов отправился служить, рассказала директор театра Елена Казакова.


В данный момент Орловский государственный академический театр находится в Мичуринске, где проходит фестиваль "На родине Зельдина".
 
"Мы приехали сюда не с той программой, с которой планировали, потому что буквально за три дня до нашего отъезда четыре сотрудника театра получили повестки, и вчера главный герой спектакля, который должен был выехать сюда, Сережа Гнедов ушел на специальную военную операцию", - рассказала директор театра Елена Казакова.
 
Сергей Гнедов должен был играть роль Люсиндо в спектакле "Хитроумная влюбленная".
 
"Мы очень любим Сергея, мы очень верим в него, мы очень его ждем и желаем ему вернуться с победой", - добавила Казакова.
 
Вместо спектакля " Хитроумная влюбленная" наш театр показал постановку "Безумный день, или женитьба Фигаро".
 


Фото: ОГАТ им. И.С.Тургенева



Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.