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19:05, 20 октября 2022 года Актер Орловского академического театра – в числе мобилизованных О том, что артист театра Сергей Гнедов отправился служить, рассказала директор театра Елена Казакова.





В данный момент Орловский государственный академический театр находится в Мичуринске, где проходит фестиваль "На родине Зельдина". "Мы приехали сюда не с той программой, с которой планировали, потому что буквально за три дня до нашего отъезда четыре сотрудника театра получили повестки, и вчера главный герой спектакля, который должен был выехать сюда, Сережа Гнедов ушел на специальную военную операцию", - рассказала директор театра Елена Казакова. Сергей Гнедов должен был играть роль Люсиндо в спектакле "Хитроумная влюбленная". "Мы очень любим Сергея, мы очень верим в него, мы очень его ждем и желаем ему вернуться с победой", - добавила Казакова. Вместо спектакля " Хитроумная влюбленная" наш театр показал постановку "Безумный день, или женитьба Фигаро".





Фото: ОГАТ им. И.С.Тургенева Фото: ОГАТ им. И.С.Тургенева





Орловское Информбюро





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