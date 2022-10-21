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9:00, 21 октября 2022 года Орловскому онкологу присвоено звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Государственной награды удостоен Михаил Калинин – врач БУЗ ОО "Орловский онкологический диспансер".





Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу-онкологу БУЗ ОО "Орловский онкологический диспансер" Михаилу Калинину присвоено звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Михаил Калинин работает в отделении торакальной онкологии, в 1992 году окончил Воронежский государственный медицинский институт. Отличник здравоохранения.



Фото с сайта БУЗ ОО "Орловский онкологический диспансер"





Орловское Информбюро





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