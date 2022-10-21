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9:45, 21 октября 2022 года Орловец заработал больше года колонии строгого режима за находку в мусоре Патроны нужно было сдать правоохранителям.





Урицкий районный суд Орловской области приговорил ранее судимого местного жителя к одному году и одному месяцу колонии строгого режима за найденные в ходе работы на мусороперерабатывающем заводе патроны для спортивного и охотничьего ружья. Боеприпасы были пригодны для использования, – сообщили в областной прокуратуре.



В нарушение закона мужчина не сдал патроны правоохранителям, а оставил себе, автоматически попав под действие статьи о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.





Орловское Информбюро





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