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9:20, 21 октября 2022 года

В Орле приводят в порядок подвалы и бомбоубежища

Об этом доложили сотрудники управления по безопасности городской администрации.


19 октября в администрации Северного района состоялась встреча с местными активистами – представителями органов территориального общественного самоуправления. Одним из наиболее важных вопросов, поднятых на заседании, стало состояние подвалов и бомбоубежищ на случай тревоги. Было доложено, что работа по этому направлению уже идет полным ходом.
"В целях содержания подвальных помещений в надлежащем состоянии мы неоднократно направляли письма в управляющие компании. Руководителям УК, обслуживающим многоквартирные дома, рекомендовано разместить в непосредственной близости от входов в подвалы информацию о месте нахождения ключей от подвальных помещений. Для проведения эвакуации в особый период в администрации Орла разработан план эвакуационных мероприятий с пояснительной запиской, в которой указан порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их распределение по количеству и маршрутам движения", – цитирует главного специалиста отдела по делам ГО и ЧС Василия Миронова пресс-служба мэрии Орла.
Напомним, что 19 октября указом президента РФ Владимира Путина в ряде субъектов ЦФО (включая Орловскую область) и ЮФО введен уровень повышенной готовности. Высшие должностные лица получили дополнительные полномочия по защите гражданского населения. Губернатор Андрей Клычков заверил орловцев, что для жителей региона это ничего не изменит. Осуществление мер безопасности в области началось еще в марте.

Фото из архива


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