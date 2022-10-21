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10:10, 21 октября 2022 года

"Безумный день" орловских артистов – на родине Владимира Зельдина

Труппа ОГАТ им. Тургенева представила спектакль на подмостках Мичуринского драматического театра в рамках международного театрального фестиваля памяти народного артиста СССР.


Накануне артисты ОГАТ им. Тургенева в рамках международного театрального фестиваля памяти Владимира Зельдина представили публике спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Изначально в программе стояла постановка "Хитроумная влюбленная", но вмешались обстоятельства – актер Сергей Гнедов, играющий роль Люсиндо, был мобилизован.

Ранее на подмостках театра в Мичуринске с мюзиклом "Кармен. История Хосе" выступил коллектив театра "Свободное пространство".

Итоги фестиваля подведут 23 октября. В этот же день состоятся вечер памяти Владимира Зельдина и церемония награждения победителей.


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