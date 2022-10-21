Главная » Новости



10:10, 21 октября 2022 года "Безумный день" орловских артистов – на родине Владимира Зельдина Труппа ОГАТ им. Тургенева представила спектакль на подмостках Мичуринского драматического театра в рамках международного театрального фестиваля памяти народного артиста СССР.





Накануне артисты ОГАТ им. Тургенева в рамках международного театрального фестиваля памяти Владимира Зельдина представили публике спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Изначально в программе стояла постановка "Хитроумная влюбленная", но вмешались обстоятельства – актер Сергей Гнедов, играющий роль Люсиндо, был мобилизован.



Ранее на подмостках театра в Мичуринске с мюзиклом "Кармен. История Хосе" выступил коллектив театра "Свободное пространство".



Итоги фестиваля подведут 23 октября. В этот же день состоятся вечер памяти Владимира Зельдина и церемония награждения победителей.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2