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10:40, 21 октября 2022 года Один пешеход погиб и двое пострадали в авариях в Орловской области ДТП произошли вечером 20 октября.





20 октября в Орловской области произошло 13 ДТП. К сожалению, не обошлось без смертельного случая – в 18:50 на трассе "Орел – Тамбов" был сбит 43-летний мужчина. Пешеход шел без светоотражателей, попутно машине и вдоль проезжей части. Водитель скрылся.



Чуть ранее, в 17:15, в Орле в районе дома № 8 по улице Калинина водитель "Шевроле", двигаясь задним ходом, сбил 38-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика. Пешеходы получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области (с ул. Калинина)





Орловское Информбюро





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