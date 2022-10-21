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11:20, 21 октября 2022 года Новаторство в преподавании хореографии принесло студентке ОГИК стипендию правительства РФ В год выплаты удостаиваются всего 1,2 тыс. человек. Как девушка добилась премии – в материале ГТРК "Орел".





Среди орловских студентов появился стипендиат правительства Российской Федерации – студентка ОГИК Евгения Антонова. Такая поддержка от государства назначается на год в связи с особыми успехами в учебе и научной деятельности, назначение проходит на конкурсной основе.



Евгения Антонова заканчивает ОГИК по специальности "Хореография". Она не только готовая артистка, но и будущий педагог. Ее научные работы по созданию образовательных программ оценили в Москве. Чтобы получить стипендию от правительства РФ, нужны победы в состязаниях и конкурсах всероссийского уровня, а также научная деятельность.



Танцевать девушка мечтала с трех лет. Хореография – ее осознанный выбор. В портфолио – многочисленные победы на всероссийских и международных конкурсах. Учиться осталось уже меньше года, впереди работа. Девушка еще в раздумьях – сначала хочет реализовать себя в качестве артиста, а позже прийти к педагогике.



Поддержка талантливых и целеустремленных поощряется на государственном уровне. Чтобы стать соискателем государственной стипендии, надо быть не только специалистом с собственными идеями и новаторским подходом к профессии, но и обладателем отличных отметок. За время учебы "пятерок" должно быть не меньше половины от общего числа. Тут наша героиня норматив перевыполнила.





Эва Стасюлевич





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