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9:00, 22 октября 2022 года "Орелводоканал" получил новое очищающее оборудование На станции аэрации тестируется фильтр-пресс.





На станции аэрации "Орелводоканала" заменили десятилетний фильтр-пресс на новый. Агрегат проходит пусконаладочные работы, – сообщили в мэрии Орла.



За сутки станция аэрации принимает до 100 тыс. кубометров сточных вод, а полная производительность станции составляет 145 тысяч кубометров. Новое оборудование поможет сохранять качество очистки воды.



Это не последнее обновление станции аэрации. Уже утвержден проект ее реконструкции. Однако все упирается в неподъемные 4,2 миллиарда рублей, поэтому новинки предполагается вводить постепенно.



Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





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