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11:45, 21 октября 2022 года В Орловской области двум иностранцам грозит крупный срок за попытку сбыта 105 свертков с наркотиками За распространение того объема наркотиков, найденного у молодых людей, максимально назначается от 10 до 20 лет лишения свободы.





В Орловской области благодаря оперативной информации задержаны молодые люди 19-ти и 22-х лет. Подозреваемым – гражданам одного из соседних государств – вменяется попытка распространения 105 свертков с синтетическими наркотиками. Запрещенное вещество общим объемом 189,18 грамма оперативники нашли у подозреваемых в ходе личного досмотра.



Решается вопрос о взятии фигурантов под стражу. Максимально им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, – сообщили в областном УМВД.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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