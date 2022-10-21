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11:45, 21 октября 2022 года

В Орловской области двум иностранцам грозит крупный срок за попытку сбыта 105 свертков с наркотиками

За распространение того объема наркотиков, найденного у молодых людей, максимально назначается от 10 до 20 лет лишения свободы.


В Орловской области благодаря оперативной информации задержаны молодые люди 19-ти и 22-х лет. Подозреваемым – гражданам одного из соседних государств – вменяется попытка распространения 105 свертков с синтетическими наркотиками. Запрещенное вещество общим объемом 189,18 грамма оперативники нашли у подозреваемых в ходе личного досмотра.

Решается вопрос о взятии фигурантов под стражу. Максимально им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, – сообщили в областном УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области


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