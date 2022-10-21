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12:20, 21 октября 2022 года Орловские полицейские задержали "продавца" пищевой пленки в Коврове Житель Орла отдал за товар свыше 100 тысяч рублей, но не дождался покупки.





В городе Коврове Владимирской области задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве. Обманутый житель Орла перевел мужчине за три тонны упаковочной пленки 100 тысяч 700 рублей – привлекательное для себя объявление покупатель нашел сайте и связался с продавцом. Получив деньги, последний пропал. Пленку мужчина не получил.



По месту регистрации подозреваемый не жил, для связи с родственниками использовал разные номера, но все же скрыться злоумышленник не смог.



Задержанного доставили в Орел для проведения следствия и взяли под стражу. Деньги потерпевшему он вернул. Фигуранту грозит до пяти лет заключения.





Орловское Информбюро





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