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15:35, 21 октября 2022 года

Жен и матерей орловских военных стараются окутать теплой атмосферой

На днях в Орле для этих женщин организовали общую встречу, на которой за чашкой чая они побеседовали с владыкой Тихоном, увидели выступление орловских артистов, получили подарки.


В Орле состоялась встреча женщин, чьи родные участвуют в специальной военной операции. На ней присутствовали митрополит Орловский и Болховский Тихон, глава регдепартамента соцзащиты Ирина Гаврилина, председатель областного Союза женщин Ирина Сафонова и замначальника орловской Росгвардии Сергей Обидин, – сообщили в Орловской епархии.

Владыка Тихон призвал женщин молиться за родных. "Молитва матери о своем сыне, жены — о муже, детей — об отце творит чудеса и может изменить судьбу человека", – подчеркнул митрополит.

Владыка вручил женщинам молитвословы и иконки священноисповедника Георгия Коссова с архипастырским благословением, а Союз женщин – павловопосадские платки и цветы. Для семей военных также организуют экскурсию в Спасское-Лутовиново.

Фото: Евгений Мартынов; Союз женщин Орловской области


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