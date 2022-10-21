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12:35, 21 октября 2022 года

На Орловщине определили объекты критической инфраструктуры для усиления охраны

Сегодня в администрации Орловской области состоялось заседание регионального оперативного штаба.


21 октября состоялось заседание оперативного штаба Орловской области, на котором был определен ряд объектов критической инфраструктуры и транспорта, на которых необходимо усилить охрану в рамках Указа президента.
"Дальнейшие решения будут разрабатываться, исходя из ситуации. Наша задача – обеспечить текущую жизнедеятельность региона. Учитывая наработанную практику, опыт координации общих действий, рассчитываю, что деятельность оперативного штаба будет результативной, поставленные задачи будут выполнены", – заявил Андрей Клычков.
Напомним, что 19 октября указом президента РФ Владимира Путина в ряде субъектов ЦФО (включая Орловскую область) и ЮФО введен уровень повышенной готовности. Высшие должностные лица получили дополнительные полномочия по защите гражданского населения. Губернатор Андрей Клычков заверил орловцев, что для жителей региона это ничего не изменит. Осуществление мер безопасности в области началось еще в марте.


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