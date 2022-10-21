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12:45, 21 октября 2022 года Две орловские компании отмечены как одни из лучших экспортеров года Награды получили компании "Фригогласс Евразия" и "Кабельный завод "Эксперт-Кабель".





В Москве наградили две орловские компании, ставшие призерами Всероссийского конкурса "Экспортер года". Второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" (крупный бизнес) заняла компания "Фригогласс Евразия" (производитель холодильников-витрин для прохладительных напитков).



Третье место в номинации "Ответственный экспортер ESG" (Малое и среднее предпринимательство) заняла компания "Кабельный завод "Эксперт-Кабель" (производитель кабелей и проводников), – сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".



Видео: ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла"





Орловское Информбюро





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