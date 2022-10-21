пятница 21.10.2022 13:46:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:53, 21 октября 2022 года

Все многодетные мобилизованные в ближайшее время будут возвращены в Орловскую область

Об этом в беседе с корреспондентом ГТРК "Орел" рассказала председатель орловского регионального отделения Совета солдатских матерей Валентина Старовойтова.


 Под мобилизацию не должны попадать мужчины, у которых на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. Что будет с теми, кто уже отправлен в учебные части?

- Родственники этих мобилизованных мужчин обращались к нам с заявлениями. Мы составили список многодетных семей, указали телефон военнослужащего, указали, где в настоящее время он находится, и передали этот список комиссару нашей области. Комиссар вчера меня заверил, что список отдан губернатору.

На сегодня составлен список всех тех ребят, у которых есть трое и более детей - они будут возвращены уже в ближайшее время в Орловскую область.

Много поступает вопросов, касающихся экипировки мобилизованных. Мы можем заверить семьи призванных орловцев, что все они одеты, и волноваться не о чем?

- Конечно, можем. Я сама выезжала в учебный центр в Ковров, и видела, что предоставляют полностью одежду, форму, обувь, и обеспечивают полным комплектом, который необходим военнослужащему контрактной службы. А мы знаем, что мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту.


Всеволод Трифонов
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.