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12:53, 21 октября 2022 года Все многодетные мобилизованные в ближайшее время будут возвращены в Орловскую область Об этом в беседе с корреспондентом ГТРК "Орел" рассказала председатель орловского регионального отделения Совета солдатских матерей Валентина Старовойтова.





Под мобилизацию не должны попадать мужчины, у которых на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. Что будет с теми, кто уже отправлен в учебные части?



- Родственники этих мобилизованных мужчин обращались к нам с заявлениями. Мы составили список многодетных семей, указали телефон военнослужащего, указали, где в настоящее время он находится, и передали этот список комиссару нашей области. Комиссар вчера меня заверил, что список отдан губернатору.



На сегодня составлен список всех тех ребят, у которых есть трое и более детей - они будут возвращены уже в ближайшее время в Орловскую область.



Много поступает вопросов, касающихся экипировки мобилизованных. Мы можем заверить семьи призванных орловцев, что все они одеты, и волноваться не о чем?



- Конечно, можем. Я сама выезжала в учебный центр в Ковров, и видела, что предоставляют полностью одежду, форму, обувь, и обеспечивают полным комплектом, который необходим военнослужащему контрактной службы. А мы знаем, что мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту.





Всеволод Трифонов





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