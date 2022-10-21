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12:59, 21 октября 2022 года

Спасатели МЧС провели учения на чулочно-носочной фабрике в Орле

Как с задачей по эвакуации и тушению пожара справились пожарные – в материале корреспондента ГТРК "Орел" Юлии Сабельниковой.


По легенде учений, пожар произошел на складе готовой продукции. Его площадь - 250 кв. м, здесь работают 10 человек. И первостепенная задача - это их эвакуация в безопасное место.

Первыми на место ЧП прибыл дежурный караул 3-й пожарно-спасательной части. К этому времени помещение было сильно задымлено. Работать пришлось в газодымозащитных масках. Причиной условного возгорания стало короткое замыкание. Огонь быстро распространился по помещению, вспыхнула транспортерная лента.

Сквозь пелену густого дыма найти пути выхода самостоятельно смогли не все сотрудники. Огнеборцы вывели троих человек, оказали им первую помощь.

Еще один пострадавший, по сценарию учений, проводил ремонтные работы на крыше - там и застрял. Чтобы снять его с высоты использовали автолестницу.
Александр Леонов, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Орловской области: "Проведены работы по работы по проверке работы источников наружного противопожарного водоснабжения, а также действий персонала объекта на первоначальном этапе при поступлении вводной".
Огонь - стихия порой непредсказуемая, но приручить её можно - если соблюдать правила безопасности. На объекте текстильной промышленности с этим строго. Есть на фабрике и своя добровольная пожарная дружина, и средства для пожаротушения.

Но в случае, если своими силами не справились - знают: нужно срочно звонить по номеру 112. Помощь профессионалов не заставит себя ждать.


Юлия Сабельникова
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